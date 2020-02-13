Фильм Форрест Гамп сегодня впервые выходит в российский прокат

Мировая премьера картины состоялась в 1994 году.

Фильм планируют показать на английском языке с русскими субтитрами в 180 кинотеатрах более чем в 60 городах России. Картину представляет Компания «Иноекино». Ленту выпустят в форматах 2К и 4К. «Форрест Гамп» в прошлом году отметил 25-летний юбилей. Главную роль в фильме исполнил Том Хэнкс. Картину, вышедшую на экраны США в 1994 году, удостоили шести премий «Оскар» и трех «Золотых глобусов».

«Форрест Гамп» снят по мотивам одноименного романа Уинстона Грума в 1986 году. Режиссером картины стал Роберт Земекис. Повествование ведется от лица главного героя Форреста Гампа — простодушного человека, чудака, с благородным, открытым и преданным сердцем. Он рассказывает историю своей жизни соседям по скамейке на автобусной остановке.

В этом году в России также выпустят в широкий прокат фильмы «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной» Федерико Феллини.