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10:02, 13 февраля 2020

Министерство образования США требует от ведущих американских университетов отчитаться о зарубежном финансировании

Министерство образования США требует от ведущих американских университетов отчитаться о зарубежном финансировании, в особенности из недружественных стран.

Ведомство начало проверку источников доходов высших учебных заведений Большой тройки, прежде всего Гарвардского и Йельского Университетов. Чиновников интересует сумма в 6,5 миллиардов долларов, которую получили эти университеты, в частности в виде подарков или контрактов. Предполагается, что деньги могли поступить из стран, влияние которых на систему высшего образования власти хотят избежать – России, Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Катара. Также инспекцию будут интересовать взаимоотношения Гарварда и Йеля с фондом Сколково и лабораторией Касперского. Уолл Стрит Джорнал напоминает о правиле, согласно которому Университеты должны сообщать о любых поступлениях из-за границы на сумму более 250 тысяч долларов. По сообщению издания, правило это существует давно, но вспомнили о нем только сейчас.

Гарварсдкий и Йельский университеты — традиционные места получения образования для американской элиты. В разное время их закончили Джон Кеннеди, Билл Клинтон, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и другие известные политики, бизнесмены и деятели искусства



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