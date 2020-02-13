Baring Vostok может выдвинуть обвинение в неуважении к британскому суду оппонентам по конфликту вокруг банка Восточный

Инвестиционная компания Baring Vostok сможет выдвинуть обвинение в неуважении к британскому суду своим оппонентам по корпоративному конфликту вокруг банка «Восточный» Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову. Высокий суд Лондона принял решение о том, что такой иск может быть подан. Аветисяна и Юсупова вызвали на слушания в Лондоне в июне, — утверждает Financial Times. Неуважении к суду в Британии наказывается штрафом, арестом активов и даже тюремным заключением.

Стоит напомнить, что в России из-за конфликта вокруг «Восточного» фигурантами уголовного дела стали несколько топ-менеджеров Baring Vostok, включая основателя компании Майкла Калви.