Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на Аллу Ильину, которая ранее сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс службе судов города.
2020-02-13T10:02:00+03:00
2020-02-13T10:11:03+03:00
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10:02, 13 февраля 2020
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