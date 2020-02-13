Умер советский разведчик Алексей Ботян

Его считают спасителем Кракова.

В сороковые годы разведчик был участником многих исторических событий в Восточной Европе. В январе сорок пятого года ему удалось узнать о задумке немцев взорвать плотину на реке Дунай и затопить город Краков, чтобы помешать продвижению советских войск. Ботян сорвал эти планы, когда заранее подорвал склад, где хранилась взрывчатка. Эти события легли в основу советского художественного фильма «Майор Вихрь», а сам разведчик стал прототипом его главного героя.

До сорок пятого Ботян несколько лет воевал в составе партизанской группы на территории Западной Украины, а в сорок первом сражался в битве за Москву.

При этом, разведчик участвовал во Второй Мировой Войне с первых дней. Он командовал зенитным расчетом еще в составе польских вооруженных сил. Затем, когда страну разделили, он принял советское гражданство и через год стал сотрудником НКВД. Ботян работал в органах КГБ до 1989-ого года.

Алексей Ботян родился в 1917-ом году. Сто три года ему исполнилось в минувший понедельник.