В администрацию Екатеринбурга в скором времени можно будет попасть только по паспорту. Усиление режима безопасности обойдется городу примерно в 14 миллионов рублей, — рассказал порталу Е1 руководитель аппарата мэрии Илья Захаров. По его словам, пожелания об усилении режима высказывает ФСБ. «Это не значит, что власть отдаляется от населения. Люди смогут попасть на прием, однако в администрацию не должен заходить каждый, кто захотел в туалет», — добавил Захаров.