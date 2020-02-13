Бывший заместитель главы Новокузнецка Андрей Федорчук арестован по подозрению в хищении бюджетных средств

Бывший заместитель главы Новокузнецка Андрей Федорчук, которого весной прошлого года мэр Сергей Кузнецов отстранил от должности за подделку служебных документов, подозревается в хищении бюджетных средств, он арестован на два месяца, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Сумма ущерба составила порядка 7 млн рублей.