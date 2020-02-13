Все причалы Северного речного вокзала будут отремонтированы к началу навигации, — пообещал заместитель мэра Петр Бирюков. Он напомнил, что более половины причалов – объекты культурного наследия. В ходе обследования выявлены частичное разрушение гранитной облицовки, коррозия и деформация различных элементов, разрушение лестниц. Навигация в Москве начинается в 20-х числах апреля, — напоминает Интерфакс.
2020-02-13T09:31:00+03:00
2020-02-13T09:35:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 13 февраля 2020
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