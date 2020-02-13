В Китае, по данным на сегодняшнее утро, зафиксированы почти 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране – почти 60 тысяч человек. как объяснили в Национальной комиссии по здравоохранению, резкое увеличение числа заболевших связано с изменением методики диагностики. Только за прошедшие сутки от коронавируса умерли 242 человека.
2020-02-13T09:31:00+03:00
2020-02-13T09:34:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 13 февраля 2020
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