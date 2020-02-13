Советский разведчик Алексей Ботян умер в возрасте 103-х лет, — сообщает Служба внешней разведки. Ботян стал одним из прототипов героя романа Юлиана Семенова «Майор вихрь». В мае 2007-го года указом президента Ботяну было присвоено звание героя России за операцию по спасению Кракова.