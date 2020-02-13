Министерство образования США ведет расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов из-за того, что они не уведомили власти об иностранном финансировании в размере 6,5 миллиардов долларов, — пишет «Уолл-Стрит Джорнал», ссылаясь на документы министерства. Среди этих стран упоминаются, в частности, Китай, Саудовская Аравия Иран и Россия. В частности, министерство запросило информацию о связях с российским фондом «Сколково» и «Лабораторией Касперского».
2020-02-13T09:30:00+03:00
2020-02-13T09:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 13 февраля 2020
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