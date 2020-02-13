Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов официально стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон». Прокуратура Москвы вручила Жданову обвинительный акт о злостном неисполнении решения суда, требовавшего удалить фильм. Как написал сам Жданов в Твиттере, дело будет рассматривать Тверской районный суд.

Фильм опубликован на личном YouTube-канале Алексея Навального и, по словам по словам, ФБК не может его удалить.