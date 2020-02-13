Президент встретится сегодня с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию

Это произойдет впервые.

Официально не объявлялось что именно будет происходит на этой встрече, но газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники пишет, что одной из тем будет общероссийское голосование по поправкам. По данным издания, эта процедура будет полностью прописана в законе о внесении изменений в Конституцию, и происходить она будет по правилам, приближенным к нормам президентских выборов. Отвечать за это будет Избирком, а сам процесс хотят прописать максимально подробно, чтобы избежать сомнений в его легитимности.

О необходимости изменений в Конституции президент объявил в начале года. Он предложил прописать в ней усиление обязанностей государства в социальной политике, приоритет национального права над международным и сформулировать функции госсовета. Также за это время в обществе обсуждали сотни других инициатив. Среди них — внесение в основной закон страны понятий о Боге, традиционном браке, о народе-победителе и многих других.

Ранее в Госдуме заявляли, что голосование о поправках в Конституцию может пройти уже в апреле.