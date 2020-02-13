ФСБ проводит проверку из-за того, что один из сотрудников самовольно вел видеосъемку стрельбы на Лубянке 19 декабря

В ФСБ проводится проверка из-за того, что один из сотрудников самовольно вел видеосъемку стрельбы на Лубянке 19-го декабря, — утверждает «Коммерсантъ». Согласно внутриведомственным приказам использование в здании ФСБ собственных мобильных телефонов с фото— и видеокамерами, выходом в интернет, а также общение сотрудников со СМИ запрещено без разрешения центра общественных связей.

По данным источников издания, съемка велась из кабинета на четвертом этаже дома №2 по Лубянке. В этом кабинете вечером 19-го декабря находились 8 сотрудников. Кто именно снимал стрельбу, установить не удалось, однако несколько сотрудников получили дисциплинарные взыскания.