Производители и импортеры электроники просят Минэкономразвития снизить так называемый «налог на болванку», который собирает Российский союз правообладателей во главе с Никитой Михалковым. Дистрибьюторы просят уменьшить сбор вдвое – с 1% до 0,5%, иначе бизнес становится нерентабельным, — пишет газета «Ведомости». Этот сбор платят экспортеры и продавцы устройств, позволяющих копировать и распространять музыкальные файлы. Бизнес просит чиновников снизить платежи в пользу авторов музыки.
2020-02-13T08:32:00+03:00
2020-02-13T08:36:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 13 февраля 2020
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