Производители и импортеры электроники просят Минэкономразвития снизить так называемый «налог на болванку», который собирает Российский союз правообладателей во главе с Никитой Михалковым. Дистрибьюторы просят уменьшить сбор вдвое – с 1% до 0,5%, иначе бизнес становится нерентабельным, — пишет газета «Ведомости». Этот сбор платят экспортеры и продавцы устройств, позволяющих копировать и распространять музыкальные файлы. Бизнес просит чиновников снизить платежи в пользу авторов музыки.