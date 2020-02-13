Власти Татарстана внесут в Госдуму проект закона об инновационных транспортных средствах

Он откроет дороги общего пользования беспилотным автомобилям, — пишет «Коммерсантъ». Водителей-операторов таких машин обяжут получать специальные права. Сами беспилотники будут застрахованы на случай ДТП. По словам авторов законопроекта, потребуется также масштабная адаптация дорожной разметки, знаков и другой инфраструктуры.
2020-02-13T08:32:00+03:00
2020-02-13T08:35:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 13 февраля 2020
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