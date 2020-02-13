Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

Как написал сам Жданов в Твиттере, прокуратура вручила ему обвинительный акт о злостном неисполнении решения суда, требовавшего удалить фильм. Жданов пояснил «Коммерсанту», что с сайта и из соцсетей ФБК информация удалена, однако от него требуют убрать контент с личного YouTube-канала Алексея Навального, к которому он не имеет отношения. Ранее сам политик заявлял, что ничего не будет удалять.
2020-02-13T08:31:00+03:00
2020-02-13T08:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 13 февраля 2020
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