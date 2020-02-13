Россия просит созвать 18 февраля Совет безопасности по теме выполнения Минских соглашений, сообщил «РИА Новости» заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Бельгия, председательствующая в Совбезе, согласилась провести заседание. Как отмечает Коммерсант, на ближайшей встрече в «нормандском формате» Украина будет добиваться пересмотра Минских соглашений в части очередности действий: Киев настаивает на том, чтобы сначала ему был передан контроль над границей с Россией, и только после этого он готов согласиться на выборы в Донецкой и Луганской областях.