До 218 человек возросло количество заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

До 218-ти человек возросло количество заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, — сообщает Министерство здравоохранения Японии. Одновременно японские власти разрешили некоторым пассажирам покинуть судно. Прежде всего, это люди старше 80-ти лет и те, у кого хронические проблемы со здоровьем. На борту судна 2666 туристов, в том числе 24 россиянина, и более одной тысячи членов экипажа.
2020-02-13T08:30:00+03:00
2020-02-13T08:42:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2587204-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:30, 13 февраля 2020
Загрузка комментариев...