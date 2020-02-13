В Китае зафиксирован рекордный рост смертей от нового коронавируса. За сутки количество умерших увеличилось на 242 человека. Власти утверждают, что перешли на новую методику диагностирования и пересмотрели ранее поставленные диагнозы. По этой причине значительно увеличилось и количество заболевших – за сутки в провинции Хубэй почти 15 тысяч новых случаев заражения.