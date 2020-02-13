В Китае зафиксировали резкий рост количества заболевших новым коронавирусом

Это объясняют новым методом их подсчета.

Власти КНР объявили, что на сегодняшний день там заражены более сорока восьми тысяч человек, причем пятнадцать тысяч из них – это случаи, которые зафиксированы только за последние сутки. Дело в том, что в провинции Хубей, которая считается эпицентром заболевания, ввели новую классификацию диагнозов и пересмотрели результаты предыдущих проверок. Предполагается, что введенные накануне методы помогут пациентам получать лечение на ранних стадиях, — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местный комитет здравоохранения.

О новом коронавирусе стало известно в минувшем декабре. За это время от него погибли тысяча триста человек, а выздоровели три тысячи четыреста. Болезнь сейчас распространилась по всем провинциям Китая. Отдельные случаи зафиксированы в двадцати четырех странах по всему миру.

ЦК КПК снял с должности действующего секретаря парткома города Уханя где зафиксирована мощная вспышка коронавируса COVID-19. Как передает агентство Синьхуа, смещен с поста и секретаря парткома провинции Хубэй, административным центром которой является Ухань.