Суд в Москве сегодня рассмотрит административные дела против компаний Facebook и Twitter

Новых штрафов добивается от иностранных соцсетей Роскомнадзор. Ведомство утверждает, что Facebook и Twitter отказываются переносить данные о российских пользователях и тем самым нарушают закон. Регулятор в конце января возбудил административное производство в отношении двух компаний. Им может грозить штраф в размере до шести миллионов рублей. Напомним, что президент Путин в конце прошлого года подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию нашей страны. Повторное нарушение грозит штрафом от 6 миллионов до 18 миллионов рублей. Прошлой весной Роскомнадзор уже составлял административные протоколы на Facebook и Twitter по той же причине. Суд тогда оштрафовал их на 3 тысячи рублей каждую. Компаниям дали время до конца года на локализацию данных россиян.

За отказ перенести информацию о российских пользователях по требованию Роскомнадзора в 2016м году была заблокирована соцсеть LinkedIn.