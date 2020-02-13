В НАТО сегодня обсудят меры, которые альянс намерен принять в ответ на укрепление Россией ядерного потенциала

Министры обороны стран-членов НАТО сегодня обсудят меры, которые альянс намерен принять в ответ на укрепление Россией ядерного потенциала. Также в Брюсселе состоится встреча с главой украинского минобороны Андреем Загороднюком.

Президенту Владимиру Путину важно, чтобы его воспринимали как серьезного участника на международной арене. С этим один из высокопоставленных чиновников НАТО связывает активность России в сфере разработки новых вооружений. Для Москвы, по его словам, это своего рода инструмент повышения престижа. В североатлантическом блоке называют это новым вызовом и обещают ответить. Комплекс мер, к принятию которого альянс подтолкнул крах договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, уже согласован, его реализацию будут сегодня обсуждать министры обороны альянса. Отмечается, что в НАТО не хотят новой гонки вооружений и не будут отвечать симметрично — ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками в Европе размещать не станут.

Сегодня в Брюсселе на завтраке, организованном Канадой, также состоится встреча представителей НАТО с украинским министром обороны Андреем Загороднюком. С ним будут обсуждаться реформы, проводимые в стране, стремящейся стать членом альянса.

Тема противостояния с Россией стала одной из ключевых на этой встрече министров обороны стран НАТО.