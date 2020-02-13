Власти Боливии заморозили строительство ядерного центра в городе Эль-Альто. Оно осуществлялось совместно с «Росатомом». Дальнейшую судьбу проекта должны определить парламент страны и генпрокуратура. Как сообщают местные СМИ, у новых властей страны появилилсь претензии к бывшему президенту Эво Моралесу, который выделил на работы более $350 млн, не согласовав это с парламентом. В генеральной прокуратуре страны решают, должен ли экс-глава государства нести за это ответственность. В Росатоме РБК сообщили, что официальных заявлений о приостановке строительства не получали.
2020-02-13T07:30:00+03:00
2020-02-13T07:34:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:30, 13 февраля 2020
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