Сегодня в Италии будут разыграны первые медали Чемпионата мира по биатлону

Команды выйдут на старт смешанной эстафеты.

В рамках Чемпионатов мира смешанная эстафета впервые прошла в 2005 году в Ханты-Мансийске. И победителями в этой дисциплине стали российские биатлонисты Ольга Пылёва, Светлана Ишмуратова, Иван Черезов и Николай Круглов. Спустя 15 лет именно смешанная эстафета представляется едва ли не самой перспективной в плане медальных надежд россиян. Не удивительно, что в четверку попали лучшие. Сегодня честь России будут защищать Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Впрочем, в отличии от этапов Кубка мира, и наши соперники выставили сильнейшие составы. Так, за Норвегию побегут братья Бе и Тириль Экхофф. А итальянцы включили в заявку Доротею Вирер и Лизу Витоцци. Не смотря на конфликты между девушками в поледнее время.

Старт смешанной биатлонной эстафете будет дан в 16.45. Трансляция на МАТЧ ТВ.