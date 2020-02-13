Приемные дети священника из Оренбурга Николая Стремского отказались от обвинений его в предофилии. В своем видеообращении они заявили, что дали показания против священника под давлением. Как передает Znak.com, видеообращения детей появились на странице во «ВКонтакте» и в инстраграм-аккаунте в поддержку Стремского. На видео несколько девочек и мальчик называют себя приемными детьми Стремского и говорят, что дали следователям ложные показания и не понимали, что подписывают. Они утверждают, что не имеют претензий к приемному отцу и насилия и домогательств с его стороны не было.
2020-02-13T06:45:00+03:00
2020-02-13T06:48:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:45, 13 февраля 2020
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