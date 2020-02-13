Сайт «Чита.ру» рассказал о предвыборных концертах звезд в Забайкалье за счет пожертвований на развитие региона. Александр Осипов стал ВРИО губернатора края в 2018 году и осенью 2019 года победил на выборах. Во время кампании его общественное движение «Забайкалье — наш дом» провело сотни акций по всему региону, что, как утверждает «Чита ру», обеспечило ему 90% голосов. По данным издания, проект финансировал Фонд развития Забайкальского края, занимающийся социально значимыми мероприятиями за счет пожертвований бизнеса. В самом фонде это отрицают.