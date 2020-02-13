Круизный лайнер «Вестердам», который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил заход в Камбоджу

Круизный лайнер «Вестердам», который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, совершил заход в Камбоджу. Ранее власти Королевства дали на это разрешение. Местные власти ждут дальнейших указаний из Пномпеня. Как ожидается, пассажиров планируется вывезти в аэропорты Пномпеня и Сиануквиля. По предварительной информации местного МВД, на борту есть один гражданин РФ. По данным российского посольства, на судне не менее семи россиян среди пассажиров.

Между тем, заражение коронавирусом обнаружено еще у 44 пассажиров круизного судна «Даймонд принсесс», которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Таким образом, общее число зараженных на борту достигло 219.