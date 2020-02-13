Мосгорсуд отменил одно из постановлений о штрафе правозащитного центра «Мемориал» на 300 тысяч рублей. Он был назначен Тверским судом столицы в ноябре прошлого года из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» на странице местного отделения «Мемориала» в Фейсбуке. Мосгорсуд же счел, что нижестоящая инстанция допустила процессуальные нарушения и отправил дело на новое рассмотрение.

Юрист «Мемориала» Тамилла Иманова, впрочем, в интервью «Эху» пояснила, что отмена штрафа произошла из-за ошибки судьи Тверского суда, и предположила, что после устранения недочетов санкции будут вновь назначены.

Вместе с тем Иманова добавила, что решение Мосгорсуда стало для нее неожиданностью.