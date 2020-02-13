КоАП могут ужесточить в части ответственности за нарушение тишины. Как передает РБК, под запрет на проведение ремонтных работ попадут два временных отрезка: с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также воскресенье и праздничные дни. Штрафные санкции будут достигать 40 тыс. руб.Комитет Совфеда по конституционному законодательству намерен направить соответствующие поправки в Минюст. Отмечается, что эта норма будет касаться только тех объектов, которые были введены в эксплуатацию более полутора лет назад.
2020-02-13T06:30:00+03:00
2020-02-13T06:35:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:30, 13 февраля 2020
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