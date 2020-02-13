МВД предлагает ввести круглосуточное видеонаблюдение за местами массового скопления людей. Как передает РБК, в ведомстве подготовили соответствующие поправки к постановлению правительства ОБ антитеррористической защищенности граждан. Такие данные предложено хранить в течение месяца и связать их с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город». Разработчики поправок считают, что дополнительных ассигнований из федерального бюджета не потребуется.
2020-02-13T06:30:00+03:00
2020-02-13T06:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:30, 13 февраля 2020
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