Джефф Безос, основатель компании «Амазон» и самый богатый человек в мире, приобрел поместье в Беверли-Хиллз

Джефф Безос, основатель компании «Амазон» и самый богатый человек в мире, приобрел за 165 млн долл. поместье в Беверли-Хиллз. Как пишет «Уолл-стрит джорнэл», ранее ни один объект жилой недвижимости в Лос-Анджелесе и его пригородах не продавался за столь крупную сумму. Площадь поместья составляет около 3,6 га. Безос купил его напрямую у медиамагната Дэвида Геффена.
2020-02-13T06:15:00+03:00
2020-02-13T06:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 13 февраля 2020
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