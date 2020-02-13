Джефф Безос, основатель компании «Амазон» и самый богатый человек в мире, приобрел поместье в Беверли-Хиллз

Джефф Безос, основатель компании «Амазон» и самый богатый человек в мире, приобрел за 165 млн долл. поместье в Беверли-Хиллз. Как пишет «Уолл-стрит джорнэл», ранее ни один объект жилой недвижимости в Лос-Анджелесе и его пригородах не продавался за столь крупную сумму. Площадь поместья составляет около 3,6 га. Безос купил его напрямую у медиамагната Дэвида Геффена.