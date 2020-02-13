Мировой суд в Москве рассмотрит сегодня административные дела Twitter и Facebook. На эти компании составлены протоколы за отказ локализовать базы данных россиян на территории страны. Как сообщили Интерфаксу в суде, наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 10-го до 6-ти млн рублей.