Мировой суд в Москве рассмотрит сегодня административные дела Twitter и Facebook. На эти компании составлены протоколы за отказ локализовать базы данных россиян на территории страны. Как сообщили Интерфаксу в суде, наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 10-го до 6-ти млн рублей.
2020-02-13T06:15:00+03:00
2020-02-13T06:29:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 13 февраля 2020
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