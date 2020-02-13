Семь открытых вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Сегачама — Ерофей Павлович в Приамурье. По данным МЧС, два вагона опрокинулись. Погибших и пострадавших нет. Ликвидацией последствий аварии занимаются два аварийно-восстановительных поезда и спасатели. На расписании пассажирских поездов авария не сказалась.
2020-02-13T06:15:00+03:00
2020-02-13T06:29:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2587140-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:15, 13 февраля 2020
Загрузка комментариев...