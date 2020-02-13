Семь открытых вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Сегачама — Ерофей Павлович в Приамурье. По данным МЧС, два вагона опрокинулись. Погибших и пострадавших нет. Ликвидацией последствий аварии занимаются два аварийно-восстановительных поезда и спасатели. На расписании пассажирских поездов авария не сказалась.