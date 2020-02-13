Все восемь погибших в ДТП под Псковом — граждане Украины. Об этом РИА сообщила глава Пустошкинского района Светлана Василькова. На федеральной трассе Р-23 минувшей ночью столкнулись микроавтобус с украинскими номерами и грузовик Volvo. Двое пострадавших — украинец и белорус – госпитализированы.
2020-02-13T06:15:00+03:00
2020-02-13T06:28:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 13 февраля 2020
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