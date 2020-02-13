Исполком РФС не будет сегодня обсуждать увеличение РПЛ до 18 клубов

Как уточнил ТАСС источник в РФС, премьер-лига не обращалась к исполкому с предложением рассмотреть этот вопрос. Таким образом, количество клубов, которые будут выступать в высшем дивизионе российского футбола в сезоне-2020/21, остается неизвестным.

Общее собрание клубов поддержало эту идею 14 голосами из 16. Против были только Зенит и Спартак. Негативную оценку дали и маркетинговые исследования, на которые представители команд не обратили внимания. Пока неизвестно будет ли этот вопрос включен в повестку дня, но даже в случае его рассмотрения далеко не очевидно, что идея расширения Лиги получит поддержку.

Кроме того, Исполком рассмотрит изменение формата кубка страны. Новый регламент предполагает введение элитного группового этапа, в котором примут участие по 10 клубов от трех дивизионов нашего футбола. Согласно проекту, команды, выступающие в еврокубках, начнут борьбу уже после этой стадии, с 1⁄ 8 финала. Играть предстоит, как и раньше, по олимпийской системе.

Большинство клубов РПЛ на общем собрании в середине января выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Из 16 клубов, выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского «Зенита» и московского «Спартака».