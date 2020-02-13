Министры здравоохранения стран ЕС соберутся на совещание по коронаирусу

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирной организации здравоохранения необходимо около $700 млн для предоставления помощи странам в борьбе с новым видом коронавируса:

-Мы просим о выделении 675-ти миллионов долларов для финансирования плана борьбы с вирусом на ближайшие три месяца. Это большие деньги, однако это гораздо меньше, чем тот счёт, который придётся оплачивать, если мы не инвестируем сейчас средства в подготовительные мероприятия. Коронавирус невозможно победить без солидарности — политической, технической и финансовой

Кроме того, Гебрейесус отметил, что организация, в свою очередь, выделила $9 млн из своего резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций.