СК возбудил уголовное дело о халатности после самоубийства в Чертановском суде экс-начальника управления ФСИН

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после самоубийства в Чертановском суде экс-начальника управления ФСИН. 71-летний Виктор Свиридов покончил с собой после того, как его осудили по статье о вымогательстве на 3 года колонии строгого режима.

В СК намерены выяснить, как Свиридов смог пронести в суд пистолет. Как оказалось, это было собственное наградное оружие. Бывший начальник автотранспортного управления ФСИН находился под подпиской о невыезде: когда он должен был быть взят под стражу в зале суда, прозвучал выстрел. Позднее адвокаты сообщили, что Свиридов умер от ранения в грудь.

На опубликованной телеканалом РЕН ТВ видеозаписи с камеры наблюдения суда видно, что на проходной у погибшего обнаружили флягу: его заставили вылить содержимое и после этого пропустили внутрь. В СК сообщили, что проверят действие приставов и работу металлодетекторов.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. По версии следствия, речь касалась возможной публикации компромата. Сам Свиридов настаивал на своей невиновности. По словам его адвоката Григория Иванищева, он болел раком на неизлечимой стадии. Защита настаивает, что соответствующие документы были в материалах дела – а значит, Свиридова могли не заключать под стражу. В Чертановском суде, в свою очередь, утверждают, что у него не было медицинских справок о состоянии здоровья погибшего.

В Мосгорсуде, тем временем, уверяют, что рамки металлодетекторов, через которые Свиридову удалось пронести оружие, работали исправно.