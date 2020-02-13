Владимир Путин сегодня встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Внесение поправок связано с жизнью страны и населения, а не с личными амбициями главы государства. Об этом, отвечая на вопросы представителей общественности, сказал ранее сам Владимир Путин.

Во многих сферах жизни все чаще появляются запросы на усовершенствования и повышение эффективности тех или иных норм и принципов, отметил Владимир Путин.

Одна из целей предлагаемых изменений – обеспечить постоянное представление интересов Путина в российском парламенте. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Глеб Павловский.

Сейчас есть мнение, что в случае ухода Владимира Путина с поста президента его ближнему кругу может грозить опасность, добавил Глеб Павловский.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участники совещания сегодня рассмотрят, в том числе, вопросы формата всенародного голосования поправок. Дата голосования до сих пор не известна.