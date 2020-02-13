Студент Высшей Школы Экономики Егор Жуков обжалует сегодня свой приговор

Ранее он получил три года условно по обвинению в призывах к экстремизму.

Адвокаты собираются полностью отменить решение Кунцевского районного суда Москвы и закрыть дело. Они уверяют, что во время разбирательства в первой инстанции настоящие эксперты даже не привлекались, а заключение по видеороликам, за которые Егор Жуков получил срок, писал некомпетентный в таких вопросах сотрудник института криминалистики центра спецтехники ФСБ. Теперь защитники намерены заново всё оценить и доказать свою позицию уже на уровне Московского городского суда.

Обвинение было основано на четырёх видеозаписях, которые выложены на youtube¬-канале Егора Жукова. Там эксперт нашел призывы к насильственному захвату власти и вооруженному мятежу.

Осужденный в свою очередь утверждал, что его слова вырваны из контекста и в отдельных случаях его тексту, цитирую, «выдумано противоположное содержание», конец цитаты. По словам студента, его высказывания как правило касались политической науки, а сам он всегда выступал против насильственных действий.

При этом, изначально еще второго августа Егора Жукова задержали по подозрению в другом преступлении. Он был одним из арестованных по делу о массовых беспорядках в центре Москвы, которое потом закрыли.