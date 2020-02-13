В Барселоне из-за коронавируса отменили ежегодную выставку Mobile World Congress.

Она считается крупнейшей в сфере мобильных технологий. Как пишет местная пресса, организаторы даже просили власти объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы они могли воспользоваться страховкой и не оплачивать издержки в связи с отменой мероприятия.
2020-02-13T05:13:00+03:00
2020-02-13T05:13:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2587126-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:13, 13 февраля 2020
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