В Барселоне из-за коронавируса отменили ежегодную выставку Mobile World Congress.

Она считается крупнейшей в сфере мобильных технологий. Как пишет местная пресса, организаторы даже просили власти объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы они могли воспользоваться страховкой и не оплачивать издержки в связи с отменой мероприятия.