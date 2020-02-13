Среди претендентов на пост президента США не осталось ни одного афроамериканца

Как пишут американские СМИ, последним снял свою кандидатуру 63-летний экс-губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик. По итогам праймериз в штате Нью-Гэмпшир он занял одно из последних мест. Теперь за то, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов, борются восемь человек — бывший вице-президент США Джо Байден, миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, конгрессмены Тулси Габбард, Эми Клобушар, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и миллиардер Томас Стейер. Президентские выборы в США пройдут в ноябре.
2020-02-13T06:45:00+03:00
2020-02-13T06:47:58+03:00
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06:45, 13 февраля 2020
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