Среди претендентов на пост президента США не осталось ни одного афроамериканца

Как пишут американские СМИ, последним снял свою кандидатуру 63-летний экс-губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик. По итогам праймериз в штате Нью-Гэмпшир он занял одно из последних мест. Теперь за то, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов, борются восемь человек — бывший вице-президент США Джо Байден, миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, конгрессмены Тулси Габбард, Эми Клобушар, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и миллиардер Томас Стейер. Президентские выборы в США пройдут в ноябре.