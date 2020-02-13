Совбез ООН принял резолюцию, которая закрепляет итоги Берлинской конференции по Ливии.

В резолюции отмечается необходимость прекращения огня в Ливии Также Совбез заявляет о поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности Ливии и требует от государств-членов ООН «не вмешиваться в конфликт» и не поддерживать наемные контингенты. Россия при голосовании воздержалась.