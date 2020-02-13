Совбез ООН принял резолюцию, которая закрепляет итоги Берлинской конференции по Ливии.

В резолюции отмечается необходимость прекращения огня в Ливии Также Совбез заявляет о поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности Ливии и требует от государств-членов ООН «не вмешиваться в конфликт» и не поддерживать наемные контингенты. Россия при голосовании воздержалась.
2020-02-13T05:10:00+03:00
2020-02-13T05:11:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2587122-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:10, 13 февраля 2020
Загрузка комментариев...