Правительство сегодня обсудит законопроект о выкупе у ЦБ 50%+1 акция Сбербанка

Накануне стало известно, что правительство и ЦБ определили схемы выхода регулятора из капитала Сбербанка. Соответствующий законопроект был разработан Минфином и Банком России. Правительство выкупит пакет ЦБ в Сбербанке за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Сама сделка по продаже акций пройдет поэтапно и будет завершена в 2021 году.
2020-02-13T06:30:00+03:00
2020-02-13T06:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:30, 13 февраля 2020
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