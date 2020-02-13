Правительство сегодня обсудит законопроект о выкупе у ЦБ 50%+1 акция Сбербанка

Накануне стало известно, что правительство и ЦБ определили схемы выхода регулятора из капитала Сбербанка. Соответствующий законопроект был разработан Минфином и Банком России. Правительство выкупит пакет ЦБ в Сбербанке за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Сама сделка по продаже акций пройдет поэтапно и будет завершена в 2021 году.