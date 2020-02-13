Владимир Путин сегодня вновь встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участники совещания сегодня рассмотрят, в том числе, вопросы формата всенародного голосования поправок. Дата голосования до сих пор не известна, Ранее сообщалось, что оно может состояться 22 апреля, в будний день, который будет объявлен выходным. Кроме того, в этот день отмечается день рождения Ленина.
2020-02-13T05:06:00+03:00
2020-02-13T05:07:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 13 февраля 2020
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