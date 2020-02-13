Владимир Путин сегодня вновь встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участники совещания сегодня рассмотрят, в том числе, вопросы формата всенародного голосования поправок. Дата голосования до сих пор не известна, Ранее сообщалось, что оно может состояться 22 апреля, в будний день, который будет объявлен выходным. Кроме того, в этот день отмечается день рождения Ленина.