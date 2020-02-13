Восемь человек погибли в результате ДТП в Псковской области.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МВД, На трассе Санкт-Петербург – Невель частный микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком. Два человека пострадали. Все погибшие пассажиры микроавтобуса — граждане Украины. Всего в салоне находились 9 человек.
2020-02-13T05:05:00+03:00
2020-02-13T05:06:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 13 февраля 2020
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