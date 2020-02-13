Сайт «Хабр» не передавал ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

Об этом говорится в записи руководителя отдела «Хабра» по работе с пользователями Алексея Шевелева. По его словам, у компании нет «программно-аппаратного комплекса, подключенного каналом связи к пульту ФСБ».Как показало расследование «Медузы», в августе 2019 года, в разгар московских протестов ФСБ потребовала ключи для дешифровки переписки пользователей от десятков российских интернет-сервисов, в том числе «Хабра», «Авито» и Rutube.
2020-02-13T04:12:00+03:00
2020-02-13T04:13:21+03:00
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04:12, 13 февраля 2020
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