Facebook удалил десятки аккаунтов за вмешательство в дела Украины.

Соцсеть считает, что они связаны с российской разведкой. Речь идет о сети из 78 аккаунтов, 29 сообществ и 11 публичных страниц. Как сообщается в блоге ФБ, сеть учетных записей координировалась из России, администраторы групп пытались скрыть, что связаны между собой. Фейковые аккаунты публиковали новости об Украине, ситуации в Крыму, а также о российской военной операции в Сирии.
2020-02-13T04:11:00+03:00
2020-02-13T04:12:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 13 февраля 2020
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