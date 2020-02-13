Facebook удалил десятки аккаунтов за вмешательство в дела Украины.

Соцсеть считает, что они связаны с российской разведкой. Речь идет о сети из 78 аккаунтов, 29 сообществ и 11 публичных страниц. Как сообщается в блоге ФБ, сеть учетных записей координировалась из России, администраторы групп пытались скрыть, что связаны между собой. Фейковые аккаунты публиковали новости об Украине, ситуации в Крыму, а также о российской военной операции в Сирии.