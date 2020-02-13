ФСИН проверит условия содержания Заура Дадаева, отбывающего срок по делу об убийстве Бориса Немцова.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Иркутское управление проведет расследование обстоятельств появления в интернете фотографий застолья в колонии с участием Дадаева. Ранее эти фото опубликовал волонтерский проект Scanner project. По данным «Медиазоны», в июле 2018 года Заур Дадаев должен был находиться в иркутской ИК № 3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов.
2020-02-13T04:09:00+03:00
2020-02-13T04:11:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 13 февраля 2020
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