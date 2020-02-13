ФСИН проверит условия содержания Заура Дадаева, отбывающего срок по делу об убийстве Бориса Немцова.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Иркутское управление проведет расследование обстоятельств появления в интернете фотографий застолья в колонии с участием Дадаева. Ранее эти фото опубликовал волонтерский проект Scanner project. По данным «Медиазоны», в июле 2018 года Заур Дадаев должен был находиться в иркутской ИК № 3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов.