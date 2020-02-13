В Тюменской обл. уволили следователя, который отпраздновал повышение под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам!».

Как сообщается на сайте СК, Рафик Аглиуллин уволен по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение присяги. В СК началась служебная проверка. Накануне издание «Новый день» опубликовало видео, на котором Аглиуллин празднует присвоение звания майора. На записи охранник Денис Девкин, который изначально опубликовал это видео у себя в инстаграме, кричит «Жизнь ворам АУЕ!», пока двое других мужчин позируют перед камерой.
2020-02-13T04:06:00+03:00
2020-02-13T04:08:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 13 февраля 2020
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